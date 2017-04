Querida especie melómana, La Mamba Negra ha regresado al trópico luego de atacar con los venenos sonoros de su break salsa, las caderas de un océano de almas en Australia y Nueva Zelanda, y compartir tarima con "Emir Kusturica and the No Smoking Orchestra" en el festival WOMAD. Con una creativa puesta en escena inspirada en la narración oral y la cosmogonía yoruba, ésta cofradía de músicos e investigadores de la cultura tropical caleña, liderada por el Callegüeso, son capaces de poner a bailar al diablo sin que éste se enoje.

