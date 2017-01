Nueva Sección

El ex presidente de Perú Alejandro Toledo participó en la Conferencia anual del GLAP – Grupo Latinoamericano de Administración Pública – organizada por la Facultad de Administración de la Universidad del Valle y presidida por el rector Edgar Varela Barrios. Entre el 10 y el 12 de octubre, destacados académicos aportaron al conocimiento crítico de la Administración Pública en América Latina y el Caribe.

El expresidente Toledo se ha dedicado a proponer las políticas que hicieron que el fuera la excepción y no la regla en las sociedades de esta parte del mundo. En La sociedad compartida, el expresidente repite, con ropaje nuevo, las recetas que han perpetuado la desigualdad y la pobreza en la región